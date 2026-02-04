Невидимая угроза из крана: почему хлор бессилен против опасных амеб?

Ученые предупреждают о растущей угрозе со стороны микроскопических свободноживущих амеб, обитающих в пресных водоемах. Наиболее опасный вид — Naegleria fowleri, печально известная как «амеба, пожирающая мозг». Этот микроорганизм вызывает первичный амебный менингоэнцефалит — заболевание с летальностью 95–99%.

Инфекция проникает в организм исключительно через нос при контакте с теплой пресной водой (например, во время купания). По обонятельному нерву амеба попадает в мозг, разрушая его ткани. При этом пить зараженную воду безопасно — болезнь не передается через желудок или от человека к человеку.

Проблема усугубляется устойчивостью амеб к стандартному хлорированию в системах водоснабжения. Они могут образовывать цисты или скрываться в биопленках внутри труб. Более того, эти микроорганизмы действуют как «троянский конь», защищая внутри себя других опасных возбудителей (бактерий, вирусов), что повышает их устойчивость к обеззараживанию.

Изменение климата расширяет зону риска: потепление делает водоемы в ранее безопасных регионах пригодными для размножения теплолюбивых амеб.

Ключевые меры защиты:

· Избегать попадания в нос воды из рек, озер, плохо обслуживаемых бассейнов. · Использовать зажимы для носа при плавании. · Для промывания носа, ухода за контактными линзами использовать только стерильную или кипяченую воду. · При появлении сильной головной боли, лихорадки, тошноты после контакта с водой немедленно обращаться к врачу.

Эксперты призывают к комплексному подходу: усилению мониторинга водных ресурсов, контролю за системами водоснабжения и повышению настороженности медиков.

Ранее Минздрав Вологодской области предупредил о росте кишечной инфекции.