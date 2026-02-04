Тошнота, температура, слабость: медики Вологодской области бьют тревогу из-за всплеска инфекций
В Вологодской области зафиксирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Министерство здравоохранения региона обратилось к жителям с предупреждением и рекомендациями.
Заболевшие жалуются на типичные симптомы: тошноту, рвоту, расстройство стула, общую слабость и повышенную температуру. Медики напоминают, что эти инфекции легко передаются от человека к человеку и представляют особую опасность для детей, пожилых людей и лиц со сниженным иммунитетом.
Эпидемиолог Череповецкой городской поликлиники № 7 Максим Кузнецов назвал ключевые меры профилактики:
· Тщательное мытье рук с мылом после общественных мест и перед едой. · Употребление только качественной питьевой воды. · Тщательная обработка овощей и фруктов. · Соблюдение правил хранения продуктов.
Врачи призывают вологжан не заниматься самолечением и при первых признаках недомогания обращаться к специалистам, а также ограничивать посещение общественных мест.
