«Невозможно было разрезать скальпелем»: жительнице Подмосковья удалили «фарфоровый» желчный пузырь

Пациентка обратилась к медикам с жалобами на тяжесть в правом подреберье. Выяснилось, что желчный пузырь был покрыт толстым слоем кальция — это редкая разновидность калькулезного холецистита. Такое состояние грозило развитием онкологии, поэтому врачи приняли решение удалить орган.

«Во время операции мы выявили желчный пузырь необычной твердой консистенции, и правда, похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Кудрявцев.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.