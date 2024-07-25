«Невозможно было разрезать скальпелем»: жительнице Подмосковья удалили «фарфоровый» желчный пузырь
Покрытый слоем кальция желчный пузырь удалили пациентке врачи в Подмосковье
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Хирурги Реутовской клинической больницы спасли 46-летнюю женщину с «фарфоровым» желчным пузырем, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка обратилась к медикам с жалобами на тяжесть в правом подреберье. Выяснилось, что желчный пузырь был покрыт толстым слоем кальция — это редкая разновидность калькулезного холецистита. Такое состояние грозило развитием онкологии, поэтому врачи приняли решение удалить орган.
«Во время операции мы выявили желчный пузырь необычной твердой консистенции, и правда, похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Кудрявцев.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
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