Невролог Аникина назвала возможные причины мигрени у подростков

По словам врача-невролога Марины Аникиной, у детей, прежде всего в период полового созревания, весьма нередко в школьное время болит голова или проявляется детский эквивалент мигрени, выражающийся в виде болей в животе, тошноты, раздвоения в глазах. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что в действительности это является эмоциональной перегрузкой, стрессом перед экзаменами и контрольными. Таким образом, интеллектуальная область жизни перегружена, а физическая, напротив, недогружена.

По мнению медика, при возникновении мигрени на фоне эмоциональных или интеллектуальных перегрузок можно справиться без применения лекарственных препаратов.

Она добавила, что также в плане лечения можно обойтись без медикаментозных средств. Так, следует поменять образ жизни, причем нагрузка может быть вовсе не спортивной, а необходимо найти, куда будет уходить энергия.

Ранее врач-невролог Марина Гаджиева пояснила опасность применения но-шпы и ноотропов при мигрени.