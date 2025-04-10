Невролог Березкина пояснила пользу морского воздуха для человека

О пользе морского климата известно давно, прежде всего благодаря воздуху, который насыщен солью и йодом. Однако имеются у морских курортов и иные плюсы. По словам врача-невролога Ольги Березкиной, отдых на побережье помогает укрепить нервную систему и особенно полезен тем, кто много работает за компьютером и залипает в гаджетах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что в первую очередь морской воздух богат отрицательными ионами, которые не только улучшают дыхательную функцию и газообмен, а также и напрямую воздействуют на центральную нервную систему, улучшая кровоснабжение и работу мозга и, как следствие, память и работоспособность. Также отрицательные ионы нивелируют негативное воздействие положительных, то есть тех, которые излучают гаджеты.

По мнению медика, в целом смена климата вообще полезна для укрепления здоровья, однако если он не вызывает стресса на фоне резкой смены температурных режимов и часовых поясов. Прежде всего полезна смена климата после тяжелых респираторных заболеваний, часто в теплом климате проходит застаревший кашель, который тянется шлейфом после перенесенного COVID-19.

Ранее иммунолог Паршина развеяла миф об аллергии на море.