Невролог Демьяновская назвала причины головных болей в зимний сезон

По словам врача-невролога Екатерины Демьяновской, снижение светового дня, колебания температуры и перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия у людей с повышенной метеочувствительностью, причем в осенне-зимний период головные боли становятся более частыми на фоне данного фактора. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что подобные изменения нарушают баланс вегетативной нервной системы, что может вызвать головную боль и прочие симптомы вроде боли в области сердца или в суставах. Прежде всего это характерно для тех, кто страдает от мигрени или кластерных головных болей.

По мнению медика, прогулки на улице без шапки в прохладную погоду также могут провоцировать головную боль, поскольку на фоне холода напрягаются мышцы головы, что может привести к болям.

Она отметила, что смягчить сезонное ухудшение течения головной боли помогает метеопрофилактика: климатолечение, закаливание, бальнеотерапия.

Ранее терапевт Тен пояснила опасность самостоятельного приема обезболивающих препаратов.