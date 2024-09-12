Невролог Демьяновская перечислила характерные симптомы мигрени

Сегодня отмечается Международный день борьбы с мигренью. Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как отличить ее от обычной головной боли. Об этом сообщил Life.ru.

По ее словам, головная боль напряжения является самой распространенной формой, встречающейся у 60% людей. Она характеризуется легким или умеренным дискомфортом и скованностью в шейном отделе. Эти ощущения могут проявляться от редких обострений до хронических приступов. Мигрень же дает о себе знать приступом сильнейшей, нестерпимой пульсирующей боли с одной стороны головы, сопровождающейся тошнотой, рвотой, бледностью кожи лица, синюшностью губ, а также светобоязнью, искажением зрения.

Медик добавила, что это заболевание развивается чаще у женщин из-за колебаний уровня эстрогена и может быть спровоцирована громким звуком, ярким светом, резким запахом, недосыпанием, избытком сна, изменением погоды.

По ее мнению, для облегчения состояния во время мигренозного приступа необходимо затемнить помещение, избегать громких звуков, приложить прохладный компресс ко лбу, выпить травяной чай.

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