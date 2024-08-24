Невролог Демьяновская пояснила, почему визуальный контакт с едой во время трапезы защищает от переедания

По словам врача-невролога Екатерины Демьяновской, привычка залипать в экран смартфона при приеме пищи не только лишает человека своевременного ощущения сытости, а также и оставляет его без удовольствия от трапезы, что в результате ведет к перееданию и ожирению. Об этом сообщил Life.ru.

Она отметила, что организму необходима подготовка к процессу пищеварения. Так, при рассматривании человеком блюда внутри него запускается целый каскад биохимических реакций: активируются ферменты, выделяется желудочный сок и прочее, а в случае залипания в гаджете с видеороликами употребление пищи начинает происходить «на автомате», вследствие чего часто возникает желание порадовать себя еще и сладостями.

По мнению медика, влияние визуального контакта с пищей настолько велико, что вид и текстура блюд могут даже повлиять на их восприятие.

Ранее эксперт Сергей Малоземов назвал рекомендуемый объем употребления в пищу копченой и вяленой рыбы.