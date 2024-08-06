Невролог Демьяновская заявила, что заболеваемость коронавирусом в России до абсолютного нуля не падала

По словам врача-невролога Екатерины Демьяновской, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране в летний сезон не снижалась до абсолютного нуля, фиксировались случаи заражения. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что с начала лета показатели заболеваемости уменьшились, в отличие от холодного времени года, минимальные значения были зафиксированы в середине прошлого месяца. Так, в первую неделю июля показатель заболеваемости на 100 тыс. человек составил 3,56, затем стал расти. В результате на сегодняшний день он составляет 5,43.

По мнению медика, рост заболеваемости коронавирусом может быть связан с тем, что люди начали возвращаться с дач, из отпусков, а школьники, студенты и их родители стали готовиться к новому учебному году. Из-за того что плотность людей в общественных местах выросла, имеется высокий риск заражения респираторными инфекциями, включая ковид.

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