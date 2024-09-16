Невролог Галкин раскрыл неочевидные признаки «тихого» инсульта
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Симптомы «тихого» инсульта часто путают с усталостью, сообщил в интервью «Ленте.ру» врач-невролог Андрей Галкин.
Например, человек может жаловаться на головокружения, повышенное давление и проблемы с памятью. Однако эти симптомы нельзя оставлять без внимания, так как они могут указывать на то, что организм скоро даст сбой, который приведет к инсульту.
Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то «тихий» инсульт может закончиться летальным исходом.
Отличительные черты «тихого инсульта» — это боли в челюстях и висках, частые судороги, сонливость, тошнота и проблемы с дыханием, предупредил врач.
Ранее сообщалось о том, какие болезни могут оказаться смертельными, даже если мы не замечали симптомов.