Невролог Галкин раскрыл неочевидные признаки «тихого» инсульта

Симптомы «тихого» инсульта часто путают с усталостью, сообщил в интервью «Ленте.ру» врач-невролог Андрей Галкин.

Например, человек может жаловаться на головокружения, повышенное давление и проблемы с памятью. Однако эти симптомы нельзя оставлять без внимания, так как они могут указывать на то, что организм скоро даст сбой, который приведет к инсульту.

Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то «тихий» инсульт может закончиться летальным исходом.

Отличительные черты «тихого инсульта» — это боли в челюстях и висках, частые судороги, сонливость, тошнота и проблемы с дыханием, предупредил врач.

Ранее сообщалось о том, какие болезни могут оказаться смертельными, даже если мы не замечали симптомов.