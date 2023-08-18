Тихие убийцы: какие болезни могут оказаться смертельными, даже если мы не замечали симптомов

Среди многочисленных заболеваний, которые существуют сегодня, есть некоторые, которые со всей яркостью демонстрируют свою опустошительную силу и коварство. Такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет и рак поджелудочной железы, могут быть названы «тихими убийцами».

Спасет только обследование

И хотя они не всегда обладают сразу же очевидными симптомами, их влияние на организм может быть катастрофическим. Гипертония, также известная как повышенное артериальное давление, является серьезным заболеванием, которое воздействует на сердце и сосуды.

«Для многих людей оно может оставаться незамеченным в течение длительного времени, но в то же время оно непрестанно разрушает и повреждает сердечно-сосудистую систему», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Повышенное артериальное давление может привести к инсульту, инфаркту миокарда и сердечной недостаточности. Лишь наличие регулярных проверок и контроля может помочь.

Смертельный сахар

Сахарный диабет - еще одна опасная «хворь», которая тихо проникает в жизни десятков миллионов людей во всем мире. Это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови повышается до опасных уровней. Хотя диабетом можно управлять с помощью регулярного контроля сахара и приема лекарств, он все равно оставляет организм под угрозой серьезных осложнений.

«Болезнь может привести к повреждению сердца, почек, глаз и нервной системы. Однако, соблюдая правильный режим питания, физическую активность и принимая необходимые меры предосторожности, можно ограничить влияние сахарного диабета и сохранить контроль над своим здоровьем», – уточнила врач.

Самый коварный недуг

Третьим «тихим убийцей» является рак поджелудочной железы. Он считается одним из самых смертоносных раков из-за своей высокой смертности и поздней диагностики. Его симптомы могут быть разрозненными и легко спутаться с другими заболеваниями, что затрудняет его обнаружение на ранней стадии.

Рак поджелудочной железы развивается незаметно, но медленно уничтожает орган, принося необратимый вред. Он распространяется быстро и часто дает уже метастазы, когда пациент узнает о его наличии.

«Поэтому регулярные проверки и знание своей семейной истории раковых заболеваний крайне важны для своевременного выявления и лечения этого опасного заболевания», – заключила эксперт.

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