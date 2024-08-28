Невролог Хорошев пояснил, почему магнитные бури не оказывают никакого влияния на здоровье человека

Магнитные бури в последнее время происходят так часто, что новости о приближении очередного геошторма уже воспринимаются как обыденность. Однако, по мнению астрофизиков, никакого воздействия на человеческое состояние магнитные бури не могут оказать в принципе. По словам врача-невролога Павла Хорошева, даже прямое воздействие магнитного поля на человека не оказывает никакого влияния на его организм. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что магнитное поле, которое создается современными магнитно-резонансными томографами, по силе в несколько миллионов раз превосходит мощность наиболее сильной геомагнитной бури из когда-либо зарегистрированных, а при использовании аппарата МРТ люди не испытывают каких-то недомоганий.

По мнению медика, даже самая сильная магнитная буря по мощности во много раз уступает обычному томографу. Таким образом, магнитные поля, даже весьма мощные, никак не воздействуют на самочувствие человека. Однако списывать со счетов метеозависимость не следует, потому что метеорология включает в себя и изменения атмосферного давления, влажность и прочие «наземные» факторы, которые могут оказывать влияние на людей.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин дал рекомендации на период магнитных бурь.