Кардиолог Кондрахин дал рекомендации на период магнитных бурь

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал, как магнитная буря отразится на жителях, здоровых или имеющих хронические заболевания.

Магнитные бури продлятся до 3 августа после мощной вспышки на Солнце. Как отметил специалист, здоровые люди перемен не почувствуют. Явление может ударить по состоянию жителей с заболеваниями, высоким уровнем стресса, а также уязвимых психологически.

«То есть, давление может подняться у тех, у кого гипертоническая болезнь. Тяжело дышать тем, у кого заболевание лёгких, заболевание печени может обостриться и так далее», — отметил врач.

Некоторые могут ощутить в период магнитных бурь сонливость и усталость, быстрое переутомление. Андрей Кондрахин дал рекомендации, которые будут актуальны всем, в том числе и сердечникам:

По возможности взять выходные или отложить сложные дела.

Не брать сверхурочные.

Спать нормально, по 8 часов.

Пить больше воды.

Отказаться от вредных стимуляторов, таких как алкоголь и сигареты.

Не пить кофе и чай.

Проводить дыхательные упражнения.

Отметим, что при серьезном ухудшении самочувствия нужно обращаться в больницу. Сердечникам, людям с заболеваниями и особенностями здоровья важно узнать у своего врача, как действовать во время давления в магнитные бури.

Ранее сообщалось, что космический удар накроет планету с 24 июля. Полагают, что буря может продлиться до первых чисел августа.