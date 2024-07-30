Кардиолог Кондрахин дал рекомендации на период магнитных бурь
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Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал, как магнитная буря отразится на жителях, здоровых или имеющих хронические заболевания.
Магнитные бури продлятся до 3 августа после мощной вспышки на Солнце. Как отметил специалист, здоровые люди перемен не почувствуют. Явление может ударить по состоянию жителей с заболеваниями, высоким уровнем стресса, а также уязвимых психологически.
«То есть, давление может подняться у тех, у кого гипертоническая болезнь. Тяжело дышать тем, у кого заболевание лёгких, заболевание печени может обостриться и так далее», — отметил врач.
Некоторые могут ощутить в период магнитных бурь сонливость и усталость, быстрое переутомление. Андрей Кондрахин дал рекомендации, которые будут актуальны всем, в том числе и сердечникам:
- По возможности взять выходные или отложить сложные дела.
- Не брать сверхурочные.
- Спать нормально, по 8 часов.
- Пить больше воды.
- Отказаться от вредных стимуляторов, таких как алкоголь и сигареты.
- Не пить кофе и чай.
- Проводить дыхательные упражнения.
Отметим, что при серьезном ухудшении самочувствия нужно обращаться в больницу. Сердечникам, людям с заболеваниями и особенностями здоровья важно узнать у своего врача, как действовать во время давления в магнитные бури.
Ранее сообщалось, что космический удар накроет планету с 24 июля. Полагают, что буря может продлиться до первых чисел августа.