Невролог Махнович рассказала, как предотвратить болезнь Альцгеймера

Но есть упражнения, которые помогут предотвратить развитие Альцгеймера, отметила она.

Например, очень полезна ходьба задом. Такое упражнение активирует познавательные процессы в головном мозге.

Также полезно стоять на одной ноге. Это нужно делать с закрытыми глазами.

Кроме того, рекомендуется потренироваться делать привычные дела левой рукой, если человек правша, и наоборот, если левша. Это позволяет активизировать работу мозга.

Чтобы не допустить развитие заболевания, можно попробовать новые хобби, которые позволят создать необходимую нагрузку для центральной нервной системы.

Ранее диетолог Дианова перечислила наиболее полезные для мозга продукты питания.