Невролог Мартынов рассказал, чем обернется для здоровья привычка переставлять будильник по утрам

Привычка некоторых людей переставлять по утрам несколько раз будильник пагубно сказывается на здоровье, хоть на первый взгляд это и не особо заметно. На это в беседе с РИА Новости указал врач-невролог Владимир Мартынов.

По словам специалиста, вред заключается в том, что пробуждение человеческого организма в таких условиях становится еще более тяжелым, ибо сбивается полный цикл здорового сна.

«Переставлять будильник утром несколько раз вредно. Каждый дополнительный кусочек сна разрывает цикл, что делает пробуждение более тяжелым и заставляет чувствовать себя еще более разбитым», — сказал невролог.

Чтобы избежать подобных казусов, Мартынов посоветовал прекратить подобные эксперименты и смело вставать сразу после первого звонка.

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