Сомнолог Завалко рассказал про правила полезного дневного сна

Невролог-сомнолог Ирина Завалко в беседе с RuNews24.ru рассказала, как взрослым спать днем, чтобы это приносило энергию и пользу, а не ощущение разбитости.

Качественный сон помогает восстановить силы, мысли и привести организм в состояние готовности на энергозатратный день. При этом Завалко отметила, что дневной сон может затруднить засыпание ночью, особенно он проходит длительностью более 45 минут. Сомнолог рекомендует не увлекаться дневным бдением: достаточно 15-20 минут для того, чтобы взбодриться или привести себя в чувство при недосыпе.

«Если же человек планирует установить график с короткой ночью и дневным сном, это тоже возможно. Жители жарких стран как раз практикуют регулярный дневной сон, когда все время сна разделено на два отрезка: более короткую ночь и 1,5 часа дневного сна. Но для этого важно спокойно и недолго засыпать как на дневной, так и на ночной сон. И при этом хорошо себя», — отметила специалист.

Однако тут стоит учесть свой образ жизни, вредные привычки, психическое состояние и другие нюансы. Не всем людям поможет короткий дневной сон, особенно, если у них изначально есть с ним проблемы.

Ранее диетолог объяснила, почему повышение аппетита зимой — повод для беспокойства.