Невролог Мартынов рассказал, что поможет отсрочить деменцию
Невролог Мартынов: физическая нагрузка и сон позволят отсрочить деменцию
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Невролог Владимир Мартынов в интервью РИА Новости рассказал, как отсрочить развитие деменции.
По словам врача, в этом помогут регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание.
Если придерживаться этих принципов, то это позволит отсрочить или замедлить процесс развития заболевания, добавил эксперт.
Также будет полезно читать, играть в логические игры, изучать иностранные языки, отметил Мартынов.
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