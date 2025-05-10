Невролог Мартынов рассказал, что поможет отсрочить деменцию

Невролог Владимир Мартынов в интервью РИА Новости рассказал , как отсрочить развитие деменции.

По словам врача, в этом помогут регулярная физическая активность, умственная нагрузка, здоровый сон, контроль давления и уровня сахара в крови, а также полноценное питание.

Если придерживаться этих принципов, то это позволит отсрочить или замедлить процесс развития заболевания, добавил эксперт.

Также будет полезно читать, играть в логические игры, изучать иностранные языки, отметил Мартынов.

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