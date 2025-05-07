Ученые назвали лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера

Специалисты провели исследования с людьми старше 60 лет с легкими нарушениями памяти. Это один из факторов развития риска болезни Альцгеймера. Целью было выяснить, какая физическая нагрузка улучшит состояние и снизит риск деменции.

Разделили добровольцев на две группы. Первой назначили аэробные тренировки средней и высокой интенсивности, а второй — нагрузки низкой интенсивности (растяжка, баланс). Занимались пожилые люди четыре раза в неделю по 45 минут, включая зарядку и разминку. Такой режим держали на протяжении года.

После окончания эксперимента назначили обследование головного мозга. Проверили мышление и концентрацию внимания у групп, а также память, включая эпизодическую. Результаты сравнили с теми, кто вел малоподвижный образ жизни. Как оказалось, активность действительно дала улучшения и снизила предпосылки к развитию болезни Альцгеймера.

Среди полезных тренировок для пожилых людей перечислили ходьбу быстрым шагом и активную работу на даче. Однако для более эффективного результата следует подбирать нагрузку вместе с тренером и лечащим врачом, которые учтут особенности здоровья.

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