Невролог объяснила, почему опасно спать с телефоном под подушкой

Врач-невролог Александра Толстенева считает, что нельзя класть на ночь смартфон под подушку, так как это негативно отражается на качестве сна.

Дело в том, что на телефон часто приходят уведомления, причем не только звуковые. Если экран смартфона включен, то даже во время сна мозг будет на него реагировать. В результате человек будет лишен полноценного отдыха, сообщает «СЭ».

От гаджета под подушкой в первую очередь нужно отказаться людям с чутким сном, иначе они будут часто просыпаться, в результате прервется естественный цикл сна. Утром человек будет чувствовать себя уставшим и раздраженным.

Вот почему телефон на ночь следует убрать подальше, положить экраном вниз и включить ночной режим, заключила эксперт.

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