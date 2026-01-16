Невролог обозначила главные правила сохранения когнитивного здоровья

Снизить вероятность развития деменции можно благодаря контролю артериального давления, уровня холестерина и соблюдению режима сна. Об этом « Ленте.ру » сообщила врач-невролог клиники «Поликлиника.ру» Наталья Жарова.

По словам специалиста, особое значение имеет наблюдение за показателями артериального давления. При наличии гипертонической болезни необходимо регулярно принимать назначенные препараты, так как повышенное давление негативно влияет на мелкие сосуды головного мозга. Именно они отвечают за кровоснабжение участков, обеспечивающих процессы памяти и мышления. Также, как отметила врач, важно следить за уровнем холестерина, сахара и гомоцистеина в крови.

Немаловажную роль в профилактике когнитивных нарушений играет и рацион питания. Он должен быть разнообразным и сбалансированным, включать достаточное количество овощей, фруктов, белков животного происхождения, а также жиров и углеводов. Такой подход помогает поддерживать нормальную работу мозга и всего организма.

Отдельное внимание, по мнению невролога, следует уделять полноценному сну. В ночное время мозг избавляется от продуктов обмена веществ, накопленных за день, поэтому хронический недосып может отрицательно сказываться на его функциях.

Кроме того, врач рекомендовала включить в повседневную жизнь умеренные аэробные физические нагрузки. Они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение и способствуют поддержанию общего тонуса.

Еще одним важным фактором защиты от деменции специалист назвала когнитивный резерв. Чем активнее человек тренирует память и решает интеллектуальные задачи, тем дольше сохраняются его умственные способности и тем позже могут проявиться возрастные нарушения.

