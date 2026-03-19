Невролог предупредила о системных последствиях хронического недосыпа

Невролог «СМ-Клиника» Елена Зубарева предупредила в разговоре с « Лентой.ру », что длительная нехватка сна способна вызвать серьезные нарушения в работе организма и затронуть сразу несколько жизненно важных систем.

По словам специалиста, при регулярном недосыпе в первую очередь страдает нервная система. На этом фоне повышается уровень кортизола — гормона, отвечающего за стрессовые реакции, что отражается на эмоциональном фоне человека.

Врач отметила, что дефицит ночного отдыха может сопровождаться раздражительностью, нестабильным настроением, чувством подавленности и снижением устойчивости к эмоциональным нагрузкам. Одновременно ухудшаются память, концентрация внимания и общая способность к продуктивной работе.

Отдельное влияние недостаток сна оказывает и на гормональную систему. По оценке Зубаревой, при нарушении режима отдыха изменяется выработка инсулина, а также гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения.

В результате усиливается аппетит, возрастает склонность к перееданию, что со временем может привести к увеличению массы тела и развитию ожирения. Специалист подчеркивает, что регулярный полноценный сон остается одним из ключевых факторов поддержания как психического, так и физического здоровья.

