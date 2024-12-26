Невролог Шоломицкий пояснил важность правильного питания у детей с проблемами зрения и позвоночника

Самыми распространенными заболеваниями современных школьников являются близорукость и плохая осанка. По словам врача-невролога Жана Шоломицкого, положение позвоночника оказывает влияние на кровоснабжение органа зрения, при этом в детском возрасте проблемы со зрением и позвоночником корректируются проще, однако следует обратить внимание на питание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что ключевым постулатом здоровья человека является свободное течение всех жидкостей в организме. Это обеспечивает питание всех тканей организма, утилизацию отходов, то есть все обменные процессы нашего тела. Сбой в указанной отлаженной системе обмена веществ приводит к нарушению функционирования различных частей тела и органов. Так, кратковременный наклон головы не будет препятствием для продвижения крови, напротив, периодические наклоны стимулируют кровоток, обеспечивая более интенсивное питание тканей и органов. Однако при нарушении осанки и сутулости голова длительное время выведена вперед и наклонена.

По мнению медика, прежде всего родителям необходимо обратить внимание на питание ребенка. Детский кишечник еще не сформирован полностью и сильнее реагирует на «вредную» пищу. Кроме того, важна физическая активность.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье восстановили зрение ребенку с катарактой.