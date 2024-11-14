Врачи в Подмосковье восстановили зрение ребенку с катарактой

В Детский центра им. Рошаля поступила 12-летняя девочка, которая жаловалась на снижение зрения, врачи выявили у нее набухающую катаракту. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В связи с заболеванием хрусталики глаз ребенка стали мутным и увеличились в размере, она могла полностью потерять зрение. Данный недуг появился из-за осложнений сахарного диабета 1-го типа. Врачи заменили хрусталик глаза с применением высокотехнологичного микрохирургического оборудования.

«Это первая микрохирургическая операция в Центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна. Новый хрусталик помещается в глаз в сложенном виде, где он раскрывается сам, как бутон цветка», — рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.

После операции зрение пациентки уже восстановилось до 70%. Второй глаз прооперируют тогда, когда стабилизируется зрение в первом глазу. Девочка уже готовится к выписке, за ее состоянием будут наблюдать специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.