Невролог Суворинова оценила действия аптеки после продажи рецептурного лекарства подросткам, впавшим в кому

По словам врача-невролога Натальи Сувориновой, тот факт, что подросткам отпустили данный препарат, является неожиданностью. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она подчеркнула, что «Баклосан» является рецептурным препаратом, и его не должны были продавать подросткам без соответствующего назначения. В инструкции указано, что он не отпускается без рецепта. В связи с чем следует провести расследование, выяснить пункт продажи и провести с этой аптекой разбирательство.

По мнению медика, данный препарат назначают при заболеваниях спинного мозга и центральных параличах, при передозировке может пострадать поперечно-полосатая мышца и дыхательный центр. К тому же препарат является довольно сложным и назначается только взрослым.

Она уточнила, что при попадании большого объема лекарства в организм нужно очистить кровь, поскольку препарат находится в крови.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов беременные россиянки столкнулись с дефицитом важного препарата.