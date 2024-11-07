В ряде регионов беременные россиянки столкнулись с дефицитом важного препарата

Антирезусный иммуноглобулин является критически важным препаратом для некоторых женщин во время беременности. В то же время он стал дефицитом в некоторых субъектах России. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Антирезусный иммуноглобулин входит в число жизненно важных средств для беременных с отрицательным резус-фактором крови. В то же время препарат является дефицитом в некоторых регионах России. К примеру, Минздрав Пензенской области признал, что не в состоянии обеспечить медицинские учреждения данным лекарством.

В других регионах страны также сознались, что это средство стало встречаться в аптеках заметно реже, чем раньше. Оно попало в разряд дефицита из-за того, что его стали меньше поставлять в Россию. Причины для этого разные, от общего дефицита плазмы во всем мире до удорожания его цены из-за повышения себестоимости.

В то же время Росздравнадзор заявил, что в РФ сейчас есть порядка 46 тыс. упаковок иммуноглобулина, и еще вдвое большее его количество поступит в страну еще до конца года.

Ранее в России призвали к поиску заменителей антибиотиков из-за резкого падения их эффективности. Бактерии вырабатывают иммунитет к данному средству, поэтому имеет смысл искать новое средство для их уничтожения.