Неврологи в шоке: лекарством от Альцгеймера может стать обычный аудиофайл

Исследование, проведенное на приматах, указывает на возможный терапевтический потенциал звуковых колебаний определенной частоты при нейродегенеративных состояниях. Результаты работы опубликованы в журнале Science Focus, пишут Известия .

Ученые из Куньминского института зоологии (Китайская академия наук) в течение семи дней подвергали девять пожилых обезьян ежедневной часовой аудиостимуляции. Звуковым раздражителем служил монотонный тон с частотой 40 Гц.

После завершения курса у животных зафиксировали повышение уровня бета-амилоидного белка в спинномозговой жидкости на 200%. Исследователи интерпретируют это как признак активации механизмов вывода токсичных белковых отложений из тканей мозга. Эти отложения являются одним из ключевых патологических признаков болезни Альцгеймера.

Наблюдаемый эффект оказался пролонгированным. Показатели концентрации бета-амилоида оставались повышенными в течение пяти недель после окончания воздействия.

Как поясняют нейробиологи, при болезни Альцгеймера нарушаются естественные электрические ритмы мозга, которые в числе прочего регулируют глимфатическую систему, ответственную за удаление продуктов жизнедеятельности нейронов. Теоретически, внешняя звуковая стимуляция может способствовать восстановлению этих ритмов и усилить очистительную функцию.

При этом научное сообщество призывает к осторожности в трактовке. Эксперимент был краткосрочным и проводился на малой выборке. Он изучал изменение биомаркера, а не влияние на когнитивные способности или симптомы заболевания. Полученные данные рассматриваются как предварительный, но многообещающий сигнал для дальнейших изысканий.

