Невылеченный отит вызвал гнойное воспаление мозга и паралич конечностей у женщины в Балашихе

Балашихинские врачи спасли двадцативосьмилетнюю девушку, у которой отит вызвал гнойное воспаление мозга и паралич конечностей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенное обследование выявило у женщины менингоэнцефалит — гнойное воспаление головного мозга. Скопившийся гной начал давить на зоны, которые отвечают за движение конечностей. В результате женщина не могла поднять ни руку, ни ногу. Как выяснилось, к таким последствиям привел невылеченный отит.

Завотделением оториноларингологии Алексей Агафонов рассказал, что в экстренном порядке пациентку экстренно госпитализировали в реанимацию, где ей выполнили операцию на среднем ухе и провели трепанацию черепа для дренирования гнойного процесса.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо, ее двигательные функции полностью восстановлены. Уже в скором времени ее выпишут на амбулаторное лечение к врачу-неврологу по месту жительства.

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