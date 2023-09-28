«Ничем не отличается от водки»: названа главная опасность пивного алкоголизма

Сегодня отмечается неформальный праздник — День пивопития. После долгих трудовых часов любители этого напитка соберутся, чтобы угоститься парой бокалов «пенного».

К пиву в России особое отношение. Считается, что из-за низкого содержания алкоголя оно гораздо менее опасно, чем крепкие напитки, и не может стать причиной алкоголизма. Однако кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков опроверг этот миф.

«С точки зрения наркологии не стоит разделять по степени опасности потребление спиртных напитков: легких или тяжелых, крепких или некрепких. Все они вызывают определенные формы зависимости, в том числе и пиво», — отметил Куреков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Какой бы ни был спиртной напиток, продолжил специалист, он содержит этанол, который пагубно действует на все системы организма, вызывая привыкание, зависимость и изменяя структурное функционирование этого организма.

«Почему считается, что потребление пива не является сильно пагубным пристрастием, нежели потребление крепких напитков? Прежде всего, потому что данный алкогольный напиток является все-таки менее значимым по градусу, чем, например, коньяк, виски или водка, и якобы от него не бывает каких-то серьезных последствий. Можно, условно говоря, выпить пять литров, и ничего плохого не будет, но на самом деле это не так. Эти напитки ничем не отличаются», — рассказал нарколог.

И опасность пива, по его словам, заключается как раз в том, что даже относительно небольшие дозы этого спиртного напитка приводят к тем же изменениям, что и потребление крепких напитков, а выпить его можно гораздо больше.

«Риски и изменения в организме аналогичны крепкому алкоголю: затрагивается центральная нервная система, система выделительная. Просто дело в количестве потребляемого напитка и эквиваленте этилового спирта в нем. Поэтому потребление пива крайне пагубно для организма, как и увлечение любым другим алкоголем. Но здесь опасность заключается в недооценке степени влияния на организм», — подытожил врач.

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