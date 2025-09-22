«Никаких различий с обычными детьми»: российский врач опровергла главные мифы об ЭКО

Российский врач-репродуктолог Гюнай Салаева в интервью «Газете.Ru» опровергла распространенные заблуждения об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Она привела данные современных медицинских исследований.

По словам Салаевой, эффективность процедуры зависит от множества факторов, включая возраст пациентки и общее состояние здоровья, а успех требует совместных усилий медицинской команды и пациентов. При этом статистические показатели успешности ЭКО не гарантируют положительный результат в каждом конкретном случае.

«Эффективность процедуры зависит от множества факторов: возраста женщины, качества спермы партнера, состояния эндометрия, наличия сопутствующих заболеваний и даже образа жизни», — сказала специалист.

Врач опровергла один из ключевых мифов о различиях между детьми, зачатыми с помощью ЭКО и естественным путем. Она отметила, такие дети не имеют отличий в развитии, а риски генетических аномалий у них не превышают среднестатистические показатели.

Как подчеркнула Салаева, это подтверждается многолетними наблюдениями за тысячами детей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Специалист также развеяла миф о неизбежности многоплодной беременности при ЭКО. Если раньше для повышения шансов на имплантацию часто переносили несколько эмбрионов, то современные протоколы все чаще предполагают перенос одного эмбриона, что значительно снижает риски, связанные с многоплодной беременностью.

По словам врача, это стало возможным благодаря совершенствованию технологий криоконсервации и методов оценки качества эмбрионов.

Что касается влияния на здоровье женщины, врач отметила, что хотя стимуляция яичников действительно временно влияет на гормональный фон, современные протоколы позволяют минимизировать эти воздействия.

Научные данные не подтверждают связь между проведением ЭКО и наступлением раннего климакса. Многочисленные исследования опровергают это распространенное заблуждение.

Финансовый аспект процедуры также требует объективной оценки, отметила Салаева. Хотя стоимость ЭКО остается высокой, существуют различные программы поддержки, включая государственное финансирование для отдельных категорий пациентов.

Многие пары рассматривают ЭКО как долгосрочную инвестицию в создание семьи, особенно при наличии показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Специалист рекомендует парам, рассматривающим возможность ЭКО, основывать свои решения на актуальной медицинской информации, а не на распространенных мифах. Ключевым шагом является обращение к квалифицированным репродуктологам, которые могут предоставить индивидуальную консультацию с учетом особенностей каждого конкретного случая.

