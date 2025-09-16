В аптеках Москвы нашли контрафактные презервативы Durex

В московские аптечные сети поступила фальсифицированная продукция известного бренда презервативов. Использование поддельных изделий может повлечь за собой нежелательную беременность и повысить вероятность инфицирования. Информация об этом появилась в телеграм-канале «SHOT ПРОВЕРКА».

Сообщается, что некачественная продукция была выявлена в аптеках «Сеть эконом аптек» и «Мелодия здоровья».

Согласно данным, полученным каналом, компания «Рекитт Бенкизер», являющаяся официальным производителем презервативов Durex, обратилась в правоохранительные органы в связи с данным инцидентом, после чего была инициирована экспертиза.

В ходе осмотра упаковок были обнаружены признаки подделки, такие как некачественное полиграфическое исполнение и использование различных шрифтов.

На основании судебного решения контрафактная продукция была конфискована, а в отношении реализаторов были применены штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что суд приговорил сургутянина к семи годам за попытку ограбления аптеки.