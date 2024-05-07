«Никто не ответил за ошибки»: Россия вряд ли подпишет документ ВОЗ по борьбе с пандемиями

Всемирная организация здравоохранения готовится к подписанию соглашения о борьбе с пандемиями, об этом пишет Reuters. Переговоры по этому поводу страны должны завершить уже 10 мая. Специалисты ВОЗ считают, что это должно помочь в защите от новых вспышек инфекций. Впрочем, с ними согласны не все.

Присоединится ли к этому документу Россия, и что может изменить такое соглашение — в материале «Подмосковье сегодня».

Лекарства под вопросом

Недавно во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все методы лечения больных коронавирусом приводили к положительному результату. Например, есть сомнения по поводу использования антибиотиков. На основе мировых данных эксперты ВОЗ даже пришли к выводу, что из-за неправильных назначений выросла устойчивость бактерий к таким препаратам.

Однако президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что в борьбе с COVID-19 были допущены и другие ошибки.

«Я бы сказал, что антибиотики были не главной проблемой. Главное — это вакцины, не прошедшие клинические испытания, а также иммунодепрессанты, подавлявшие иммунитет, но применявшиеся для профилактики цитокинового шторма. В результате этого внутрибольничные инфекции доходили до сепсиса и нередко заканчивались летальным исходом», — рассказал Александр Саверский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В чем наша выгода?

Общественный деятель сомневается в том, что подписание соглашения в том виде, в котором оно запланировано, отвечает потребностям России. По его мнению, документ ставит интересы международных структур и субъективные рекомендации выше национальных интересов государства.

«Соглашение даже не содержит определения пандемии и критериев ее объявления. Учитывая, что болезни бывают не только инфекционными, действие данного документа можно распространить на любые заболевания, вплоть до обычного ОРВИ, диабета, ожирения и так далее. И что, тогда тоже объявлять карантин, оставляя людей дома на неопределенный срок?», — говорит эксперт.

От лица Лиги защитников пациентов президенту Владимиру Путину уже направлено заявление с просьбой не подписывать данный документ, не изучив все его условия.

«Ведь никто на международном уровне так и не ответил за все ошибки, которые были совершены во время пандемии коронавируса. Полагаю, что это подписание создаст прямую угрозу безопасности и нарушит суверенитет России в сфере здравоохранения», — считает Саверский.

Ранее мы рассказывали, от чего страдают люди, давно выздоровевшие после коронавируса.