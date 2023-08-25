«Никто не застрахован»: отоларинолог назвал продукты, вредные для горла

Приближается осень. Самое время задуматься о своем здоровье, особенно ЛОР-оранов. Врач-отоларинголог Шамиль Маликов перечислил продукты, которые могут вызывать боль в горле. От них стоит воздержаться в период холодов.

В первую очередь для слизистой глотки, по мнению медика, очень вредно холодное питье. Вода из холодильника, например. Если же углубляться в этот вопрос, бывают и другие опасности, куда более сложные.

«Глотка имеет связь с желудком, и у подавляющего числа пациентов, что ко мне приходят, бывает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Это когда не смыкается клапан между желудком и пищеводом. Острое, жареное, специи — при употреблении этой пищи и несмыкании клапана идет раздражение желудка. Его содержимое попадает в пищевод и в глотку», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А затем, когда человек принимает горизонтальное положение, желудочный сок начинает раздражать горло. В итоге, пояснил врач, человек просыпается с болью.

Также в список опасных продуктов медик включил газировку и алкоголь, которые тоже могут вызывать боль в горле. А вот обезопаситься от проблем, даже не употребляя запрещенных продуктов, невозможно.

«Чтобы никогда не болело горло — это нереально. В любом случае есть контакт с инфекционными больными. Никто от этого не застрахован. Но можно хотя бы начать с отказа от холодной воды и газировки, чтобы не раздражать слизистую глотки», — подчеркнул эксперт.

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