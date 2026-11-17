Грибники в лесах Луховиц стали чаще натыкаться на ящериц, выглядящих безжизненными. Специалисты Луховицкого лесничества «Мособллес» пояснили изданию REGIONS : рептилии не погибли, а находятся в зимнем оцепенении, и беспокоить их не стоит.

С наступлением холодов подмосковные рептилии пропадают из виду — но это не просто затишье до тепла. Ящерицы погружаются в брумацию: состояние, близкое к спячке млекопитающих, хотя таковой в строгом смысле не является. Находки попадаются в дуплах, под опавшей листвой и камнями — отсюда и тревога грибников.

Разгадка кроется в физиологии холоднокровных: температура их тела повторяет температуру среды, и при похолодании обмен веществ практически останавливается до весны. Старший участковый лесничий Луховицкого филиала «Мособллеса» Виктор Рыков рассказал, что подготовка стартует еще до заморозков. Осенью рептилии плотно питаются, копя жир в теле и в хвосте, который играет роль «кладовой», и одновременно подыскивают укрытия — норы грызунов, щели в земле, пустоты под камнями и корнями, хворост. Порой они забираются в подвалы и погреба, где температура держится ровнее.

В брумации тело ящерицы остывает до температуры убежища — как правило, от 2 до 8 градусов тепла. Обмен веществ замедляется в десятки раз, дыхание становится редким, а сердцебиение — едва уловимым. Весь сезон рептилии обходятся без еды, расходуя осенние запасы: особь, не успевшая откормиться, рискует не дожить до весны. В средней полосе, куда входит и Подмосковье, оцепенение тянется с октября-ноября по март–апрель.

Оживают ящерицы, когда воздух прогревается до 10–15 градусов. Первыми выбираются самцы и занимают самые теплые солнечные места, следом — самки, а замыкает очередь молодняк.