Нижегородцы покупают противовирусные на неделю позже, чем в среднем по России

Нижегородская область в вопросах борьбы с гриппом и простудами живет по своему, слегка запоздалому графику. Исследование рынка фармацевтики показало, что пик покупки противовирусных препаратов здесь наступает на 7–10 дней позже, чем в среднем по России. Если по стране в аптеки массово пошли после ноябрьских праздников, то нижегородцы активизировались лишь к 10 ноября, демонстрируя до того необычайно низкий спрос. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Однако с первыми морозами регион наверстывает упущенное. В ход традиционно идут проверенные средства: ингавирин, кагоцел и, хотя и с падением продаж на 8%, арбидол. Сдвиг в предпочтениях объясняется просто — у покупателей появляется больше выбора среди аналогов и дженериков, которые постепенно отвоевывают свою долю на полках аптек.

Цифры подтверждают этот тренд. С начала года жители региона приобрели полтора миллиона упаковок противовирусных препаратов на сумму свыше миллиарда рублей. Парадокс в том, что при общем сокращении объема продаж на 3% их стоимость выросла на 6,6%. Это означает, что нижегородцы либо стали выбирать более дорогие лекарства, либо цена на привычные средства неуклонно ползет вверх.

Таким образом, Нижегородская область следует общероссийской волне заболеваемости с небольшой задержкой, но экономические законы рынка работают здесь без опозданий. Покупатели становятся более разборчивыми, пробуя новые препараты, а итоговая сумма в чеке, несмотря на все колебания спроса, продолжает расти.

