Ночные перекусы оказались особенно опасны для зубов

Регулярное употребление пищи в ночное время значительно повышает риск развития кариеса. Об этом в интервью «Газете.Ru» предупредил стоматолог -пародонтолог Виктория Чередниченко.

По ее словам, основная причина опасности заключается в естественном уменьшении выработки слюны в ночные часы, что снижает ее защитные функции.

Как рассказала врач, кариес возникает вследствие разрушения зубной эмали и дентина под воздействием кислот, вырабатываемых бактериями.

«Основными причинами его развития являются «плохая гигиена полости рта, избыток сахара в рационе, поскольку сладкая пища и напитки создают в ротовой полости среду, благоприятную для размножения бактерий», — рассказала Чередниченко.

Особую роль в профилактике кариеса играет слюна, которая способна нормализовать кислотность ротовой жидкости в течение двух часов после приема пищи. При соблюдении рекомендуемой кратности питания риск развития кариеса существенно снижается.

В ночное время выработка слюны естественным образом уменьшается, что приводит к накоплению зубного налета и повышению кислотности в ротовой полости. Эти условия создают благоприятную среду для активного размножения болезнетворных бактерий и последующего развития кариозных поражений.

Специалист рекомендует обязательно чистить зубы перед сном, а после ночного перекуса тщательно прополаскивать рот водой или специальным ополаскивателем. При выборе продуктов для ночного перекуса следует отдавать предпочтение полезным вариантам с низким содержанием сахара.

К категории особо опасных для зубов в ночное время продуктов врачи отнесла сладости, особенно карамель и ириски, сухофрукты с липкой структурой, газированные напитки, содержащие кислоты, а также чрезмерно горячие, холодные или твердые продукты, требующие интенсивного жевания.

Регулярное посещение стоматолога не менее одного раза в 3–4 месяца позволяет своевременно выявлять и предотвращать развитие кариеса и других стоматологических проблем, связанных с ночными пищевыми привычками.

