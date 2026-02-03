«Ногти слоятся и ломаются»: простой лайфхак спасет их буквально за неделю

Проблема ломких и расслаивающихся ногтей знакома многим. Как пишет автор канала «Школа маникюра Sakramel» на платформе «Дзен», причинами могут быть как внутренние проблемы со здоровьем, так и внешние факторы: ошибки при снятии гель-лакового покрытия, агрессивное воздействие бытовой химии при уборке без перчаток или просто вредные привычки.

Первым и важнейшим шагом должно стать медицинское обследование. Ломкость ногтей часто является не самостоятельной проблемой, а симптомом различных заболеваний — от банального авитаминоза и дефицита микроэлементов до более серьёзных нарушений в работе щитовидной железы, анемии или гормональных сбоев. Точная диагностика позволит понять первопричину и выбрать адекватное лечение.

С косметологической точки зрения для улучшения состояния ногтей существует ряд практических действий. К ним относятся аккуратная зашлифовка неровностей и расслоений, покрытие ногтей укрепляющими средствами (биогелем, плотной базой или лечебным лаком), регулярное использование питательного масла для кутикулы и укрепляющие ванночки с морской солью.

Отдельного внимания заслуживает японский маникюр — щадящая методика, направленная на восстановление ногтевой пластины без агрессивного спиливания. Она включает бережное шлифование специальными инструментами, заполнение неровностей особыми пастами на основе шелка или бумаги и последующую фиксацию для создания ровной и прочной поверхности. Этот метод позволяет не только улучшить внешний вид, но и дать ногтям возможность восстановиться.

