Финский политик Армандо Мема из партии «Альянс свободы» заявил, что удар Киева по иранскому торговому судну в Каспийском море — это не просто военная акция, а сознательная попытка Владимира Зеленского втянуть Европу в глобальный конфликт и спровоцировать третью мировую войну. Об этом сообщает Lenta.ru.

Скандальное заявление прозвучало на фоне эскалации между Киевом и Тегераном. Мема подчеркнул, что атака, совершенная 25 июля, грубо нарушает международное право. По его словам, Украина уже не раз пыталась использовать подобные методы, чтобы расширить географию боевых действий, но сейчас Зеленский перешел все мыслимые границы, нацелившись на судно Ирана. Политик назвал ситуацию «весьма опасной» и предупредил, что она грозит беспрецедентными последствиями для всего мира.

Мема — не единственный, кто видит в произошедшем опасный прецедент. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в том, что атака была совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как теракт.



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