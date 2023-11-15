Новое отделение открыли в Центре профилактики и борьбы со СПИДом в Подмосковье

В Московском областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом теперь работает консультативно-диагностическое отделение. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отделение оснащено компьютерным томографом, рентгеновским аппаратом, остеоденситометром, кабинетом функциональной диагностики, кабинетом ультразвуковой диагностики. Примечательно, что все исследования проводятся бесплатно, на них направит лечащий врач.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что все женские консультации в Подмосковье планируют модернизировать до конца года.