Новое реабилитационное отделение Щелковской больницы будет принимать жителей трех муниципалитетов

Новое отделение реабилитации, рассчитанное на пятнадцать коек круглосуточного пребывания, заработало в филиале Щелковской городской больницы в поселке Биокомбинат. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Отделение реабилитации предназначено для оказания помощи пациентам с патологией опорно-двигательной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, добавили в ведомстве. Оно будет принимать жителей трех муниципалитетов: Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского.

В отделении установлено современное оборудование, в том числе аппараты для физиотерапии, система глубокой электромагнитной стимуляции тканей и велоэргометр.

Как уточнила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, сейчас стационарные отделения реабилитации работают в девятнадцати больницах области. С начала года туда было поставлено более ста сорока единиц специальной медицинской техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году земельные участки в Московской области получили более четырехсот врачей.