«Новообразование мешало дышать»: подмосковные хирурги удалили младенцу огромную опухоль на десне

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали новорожденного с шестисантиметровой опухолью на десне, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как рассказала детский хирург Татьяна Шишкина, данное новообразование является доброкачественным и не несет прямой угрозы жизни ребенка. Однако в данном случае опухоль из-за гигантских размеров перекрыла ротовую полость и мешала малышу не только есть, но и дышать.

«На время предоперационной подготовки для кормления ребенку был установлен назогастральный зонд. Сама операция по удалению новообразования прошла успешно и в один этап», — подчеркнула специалист.

После операции новорожденный сразу вернулся к маме в палату. Сейчас женщину и малыша уже выписали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в медицинские учреждения региона поступило около 120 новых машин скорой помощи.