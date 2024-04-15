Новорожденного с огромной лимфангиомой передней брюшной стенки прооперировали в Щелкове

Врачи Щелковского перинатального центра прооперировали новорожденного с лимфангиомой передней брюшной стенки размером 25 на 16 сантиметров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что мальчик весом 3300 г и ростом 49 сантиметров появился на свет в результате кесарева сечения. Примечательно, что данное новообразование было выявлено у ребенка еще внутриутробно.

Известно, что лимфангиома является доброкачественной опухолью, состоящей из множества кист разного размера и развивающейся из лимфатических сосудов. Специалисты отмечают, что образование сопровождается косметическими нарушениями, тем не менее, может увеличиться в размерах и привести к сдавливанию окружающих тканей и органов.

Заведующая отделением хирургии новорожденных Лилия Швец рассказала, что в связи с большим размером образования была проведена операция, в ходе которой одномоментно удалили все образование. Само вмешательство прошло успешно, а послеоперационный период протекал без особенностей. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году в Подмосковье сдадут в эксплуатацию шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.