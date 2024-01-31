Новорожденного весом менее килограмма выхаживали более ста дней в Подмосковье

В Видновском перинатальном центре врачи более ста дней выхаживали малыша весом девятьсот граммов, который появился на свет на 26 неделе беременности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что 38-летней женщине провели операцию экстренного кесарева сечения в связи с отслойкой плаценты на 26 неделе. Мальчик родился весом 900 г и ростом 32 см и требовал особого внимания специалистов сразу нескольких отделений.

Ребенка больше месяца наблюдали в условиях реанимации, а после перевели еще на два месяца в патологию новорожденных. Примечательно, что состояние ребенка на момент рождения было тяжелое. Достаточно долго сохранялась кислородная зависимость, мальчик длительно находился на зондовом питании.

После длительного выхаживания жизненные показатели малыша пришли норму. И спустя 112 дней после рождения малыша выписали домой, к тому момент его рост составлял уже почти пятьдесят сантиметров, а вес — почти четыре килограмма.

Ожидается, что мальчик вместе с мамой будут приезжать на плановую диагностику в Видновский перинатального центр. При этом программа наблюдения ребенка, родившегося значительно раньше срока, расписана до 3-летнего возраста. Врачи отделения катамнеза будут внимательно отслеживать все этапы его развития.

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