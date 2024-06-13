Новорожденную весом 590 граммов спасли врачи в Подмосковье

Врачи Видновского перинатального центра спасли новорожденную весом 590 граммов, малышка появилась на свет на сроке двадцать восемь недель.

Сразу после родов младенца перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты выхаживали новорожденную почти четыре месяца. В результате малышка набрала в весе почти два килограмма.

Сейчас девочка и ее мама уже выписаны. В дальнейшем ребенок продолжит наблюдение в перинатальном центре, врачи будут следить за развитием новорожденной.

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