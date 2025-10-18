Новосибирские ученые создали калькулятор для точной диагностики типа диабета

Новосибирский НИИ терапии и профилактической медицины представил онлайн-калькулятор для диагностики типа сахарного диабета у молодых пациентов. Врач вводит данные о возрасте, поле, уровне глюкозы, гликированного гемоглобина и наследственности, а система показывает вероятность каждого типа заболевания, сообщает ТАСС .

Разработанный калькулятор позволяет врачам получать оценку типа диабета на основе ключевых параметров пациента. В систему вводят возраст, пол, показатели глюкозы крови, уровень гликированного гемоглобина и данные о наследственных факторах.

После анализа калькулятор отображает вероятность каждого типа диабета в процентах. Это позволяет специалистам быстрее принимать решение о назначении лечения и дополнительной диагностики.

Патент на разработку планируется получить в 2026 году. После этого калькулятор будет внедрен в медицинские учреждения для широкого применения. Система направлена на повышение точности диагностики и облегчение работы врачей при обследовании молодых пациентов с подозрением на диабет.

