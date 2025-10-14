Медики Подмосковья помогли мальчику с ожогами, полученными в результате взрыва телефона
Врачи в Подмосковье спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Подмосковья помогли подростку, который получил ожоги после того, как в его кармане взорвался телефон. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
На Раменскую подстанцию областной станции скорой помощи поступил вызов. Помощь требовалась мальчику в возрасте 13 лет. В кармане брюк подростка взорвался телефон.
В результате инцидента на мальчике загорелась одежда, он получил ожоги бедер второй степени и находился в состоянии шока. Прибывшие на место врачи ввели ребенку сильнодействующие анальгетики и доставили его в МОЦОМД.
Сейчас мальчик находится в ожоговом отделении. Его состояние оценивается как средней тяжести. В ближайшее время его планируется выписать.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новой детской поликлиники в Чехове.