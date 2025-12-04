Новые данные Минздрава: почему в России стремительно растет выявление расстройств аутистического спектра у детей?

Число российских детей с диагностированными расстройствами аутистического спектра (РАС) за шесть лет выросло на 140%. Такие данные следуют из статистик Минздрава и Росстата.

Согласно официальной информации, в 2018 году в России было зарегистрировано 31 685 несовершеннолетних с аутизмом. К концу 2024 года этот показатель увеличился до 76 096 детей. Таким образом, количество выявленных случаев за этот период более чем удвоилось.

Эксперты и источники, близкие к здравоохранению, предполагают, что на столь значительный статистический рост могло повлиять несколько факторов. Среди ключевых версий — общемировая тенденция к увеличению возраста родителей, что нередко связано с поздним зачатием и потенциальными осложнениями в ходе беременности и родов. Еще одной вероятной причиной называют возросшую осведомленность родителей о ранних признаках РАС и, как следствие, более активное обращение к специалистам для диагностики.

Публикация этих данных вновь поднимает важные вопросы о системе помощи детям с аутистическими расстройствами в России, необходимости развития ранней диагностики и создания инклюзивной среды.

Ранее сообщалось, что врач опровергла главный миф о связи вакцинации и аутизма.