Врач опровергла главный миф о связи вакцинации и аутизма

Врач-педиатр АО «Медицина» Марьям Сайфулина в эксклюзивном интервью для «Ленты.ру» выступила с опровержением трех самых распространенных и опасных заблуждений, связанных с вакцинацией детей.

Первым и, пожалуй, самым устойчивым мифом эксперт назвала связь между прививками и развитием аутизма. Сайфулина категорично заявила, что многочисленные масштабные исследования не выявили здесь никакой корреляции.

По словам врача, увеличение числа диагностированных случаев расстройств аутистического спектра связано исключительно с совершенствованием медицинских методов диагностики и повышением грамотности педиатров в этом вопросе.

Специалист также опровергла утверждение о том, что вакцины способны «перегрузить» иммунную систему ребенка. По ее словам, иммунитет невозможно перегрузить, так как его прямая функция — это постоянная работа по распознаванию и нейтрализации чужеродных агентов. Вакцинация же является своего рода безопасной тренировкой, которая готовит организм к реальной встрече с инфекцией, пояснила педиатр.

Особо опасным Сайфулина назвала заблуждение, согласно которому перенесенная болезнь будто бы укрепляет иммунитет лучше, чем прививка. Врач признала, что постинфекционный иммунитет иногда может быть сильнее, однако напомнила, какую высокую цену за это приходится платить.

До эры вакцинации от кори каждый тысячный заболевший ребенок погибал, а у многих выживших развивались тяжелейшие осложнения, включая пневмонию, энцефалит и потерю слуха. Что касается полиомиелита, то именно массовая иммунизация спасла миллионы детей от инвалидности и паралича, резюмировала Марьям Сайфулина.

Ранее сообщалось, что вакцинация против ВПЧ может снизить риск развития рака шейки матки на 80%.