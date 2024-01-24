Новые методики реабилитации пациентов с травмами позвоночника начали применять в Пушкино
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Пушкинской больницы имени профессора Розанова начали применять новые методики реабилитации пациентов с травмами позвоночника, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Речь идет о комбинированной транскраниальной магнитной стимуляции и электромагнитной монофазной спинномозговой стимуляции. До этого данные методики использовались только на базе МОНИКИ, указали в ведомстве.
Первым реабилитацию по новым методикам в Пушкино прошел тридцатилетний пациент. Мужчина в результате ДТП получил серьезную травму позвоночника.
Как рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Павел Найденов, перед тем как провести пациенту комбинированную транскраниальную магнитную стимуляцию и электромагнитную монофазную спинномозговую стимуляцию, состоялся консилиум, участие в котором приняла главный реабилитолог Подмосковья.
«При такой современной неинвазивной методике происходит стимуляция нервных клеток в пострадавших участках спинного мозга», — объяснил Найденов принцип работы новых методик.
Отмечается, что в Пушкинской больнице есть соответствующее оборудование. В прошлом году его успешно применяли для восстановления пациентов после инсультов.
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