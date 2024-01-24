Новые методики реабилитации пациентов с травмами позвоночника начали применять в Пушкино

Речь идет о комбинированной транскраниальной магнитной стимуляции и электромагнитной монофазной спинномозговой стимуляции. До этого данные методики использовались только на базе МОНИКИ, указали в ведомстве.

Первым реабилитацию по новым методикам в Пушкино прошел тридцатилетний пациент. Мужчина в результате ДТП получил серьезную травму позвоночника.

Как рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Павел Найденов, перед тем как провести пациенту комбинированную транскраниальную магнитную стимуляцию и электромагнитную монофазную спинномозговую стимуляцию, состоялся консилиум, участие в котором приняла главный реабилитолог Подмосковья.

«При такой современной неинвазивной методике происходит стимуляция нервных клеток в пострадавших участках спинного мозга», — объяснил Найденов принцип работы новых методик.

Отмечается, что в Пушкинской больнице есть соответствующее оборудование. В прошлом году его успешно применяли для восстановления пациентов после инсультов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля будет открыт в начале лета.