Новые рентген-аппараты появились еще в четырех медучреждениях Подмосковья

В больницах и поликлиниках Подмосковья открыли еще четыре кабинета с обновленными рентген-аппаратами, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Новую медтехнику взамен устаревшей установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы, в первой поликлинике Пушкинской больницы, в первой поликлинике Лобненской больницы и в детской поликлинике Наро-Фоминской больницы.

Всего с начала текущего года, отметила Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, в медицинских организациях региона обновили уже одиннадцать рентген-аппаратов. Вся техника отечественного производства, она имеет более высокую скорость исследования и низкую лучевую нагрузку.

Уточняется, что в Мытищах в этом году введут в эксплуатацию еще два современных рентген-аппарата. Как рассказала главврач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич, новое оборудование появится в приемном отделении и травмпункте на базе второй поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что до конца года все поликлиники региона будут приведены к единому стандарту.