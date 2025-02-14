Новый глава Минздрава Кеннеди-младший назвал граждан США самыми больными в мире

Новый министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший охарактеризовал американское население как самое больное в мире в интервью на телеканале Fox News.

Он отметил, что жители США покупают 70% всех лекарств на глобальном рынке. Кеннеди также подчеркнул, что расходы государства на здравоохранение в два-три раза превышают показатели других стран, однако это не приводит к улучшению здоровья нации.

Кроме того, министр указал на количество пищевых добавок в американских продуктах, которое достигает 10 тыс., в то время как в странах Евросоюза разрешается лишь около 400. Он считает, что США должны стремиться к более строгим европейским стандартам в данной области.

Ранее Кеннеди-младший называл операции по смене пола у детей «настоящим преступлением» и призывал их запретить.